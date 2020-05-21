إخماد 11 حريقاً نشب في أراض زراعية وحراجية بدرعا

درعا-سانا

أخمد فوج إطفاء درعا 11 حريقا نشب أمس في محاصيل زراعية وأشجار مثمرة وحراجية وأعشاب يابسة بمناطق مختلفة في المحافظة.

وذكر العقيد محمد محاميد قائد فوج إطفاء درعا في تصريح لمراسل سانا أن عناصر الفوج تمكنوا من إخماد حريق نشب في محصولي القمح والشعير بين قريتي النعيمة وأم المياذن إضافة إلى حريق آخر نشب بمنزل في حي شمال الخط بمدينة درعا.

وأشار محاميد إلى أن عناصر الفوج أخمدوا أيضا حرائق أعشاب يابسة وأشجار زيتون جانب بوابة درعا إضافة إلى حريق أشجار حراجية بجانب السكة الحديدية وكذلك حرائق أعشاب عند جسر خربة غزالة وفي حي الكاشف ومخيم الوافدين وصيدا ودرعا البلد وعلى طريق النعيمة.

ودعا محاميد المواطنين إلى الإبلاغ عن الحرائق للحيلولة دون اتساعها وانتقالها إلى المحاصيل الزراعية مؤكدا أن عناصر الفوج جاهزون للتدخل في حالات الإطفاء والغرق وحوادث السير.

وكان فوج إطفاء درعا أخمد أمس الأول 19 حريقا نشب في مناطق مختلفة من المحافظة كلها في مدينة درعا باستثناء حريق واحد في بلدة جباب.