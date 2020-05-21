وزير خارجية لوكسمبورغ يحذر (إسرائيل) من مخطط ضم أجزاء من الضفة

القدس المحتلة-سانا

حذر وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن كيان الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية مؤكداً أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأوضح أسيلبورن وفق ما نقلت عنه وكالة وفا اليوم أن مخطط الضم سيقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ويجب منع “إسرائيل” تنفيذ هذا المخطط.

وحول ما يسمى “صفقة القرن” أشار وزير خارجية لوكسمبورغ إلى أنها تنحرف عن المعايير الدولية المعترف بها مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي والقرارات ذات الصلة التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمعايير الدولية المتفق عليها.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح أن حكومته ستبدأ مناقشات في الأول من تموز المقبل بشأن مخططات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية بينما جددت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانتها لهذه التصريحات مؤكدة أنها تقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس.