موسكو: الإرهابيون يواصلون أعمالهم العدوانية في إدلب

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن التنظيمات الإرهابية المتواجدة في محافظة إدلب تواصل اعتداءاتها الإرهابية في منطقة خفض التصعيد.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون التصدي للإرهاب اوليغ سيرومولوتوف في تصريح لوكالة انترفاكس اليوم إلى أن الإرهابيين ولاسيما من تنظيم جبهة النصرة يعملون على زيادة قدراتهم وإمكانياتهم في المنطقة ويحاولون إعاقة الدوريات المشتركة بين الشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام التركي مشدداً على أن موسكو تواصل العمل بالمذكرة الموقعة بينها وبين النظام التركي في سوتشي بهذا الشأن ولكن الأنباء الواردة تشير إلى بقاء الوضع متوتراً هناك.

ولفت سيرومولوتوف إلى وجود أشخاص يتحدرون من روسيا وبلدان الرابطة المستقلة في صفوف الإرهابيين مؤداً وجوب معاقبة كل إرهابي على جرائمه.