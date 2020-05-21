اللاذقية-سانا

وضعت مديرية زراعة اللاذقية خطة لمكافحة الحرائق الحراجية والزراعية من خلال توظيف كل الإمكانات المتوفرة.

وأوضح رئيس قسم الحراج في المديرية المهندس باسم دوبا في تصريح لمراسل سانا أن هناك خمسة مراكز إطفاء للمديرية موزعة في “الحفة والقليلة والقرداحة وزاما وبللوران” ويعمل بها عدد من العمال الدائمين على مدار العام ويتم استكمال العدد اللازم من العمال من خلال عقود موسمية وهناك 34 سيارة إطفاء مع 3 صهاريج تغذية وهناك 13 سيارة نقل عمال إلى مواقع العمل في أي وقت كما أن هناك 18 جرارا مع مقطورة موزعة على المواقع الحراجية ذات التضاريس الصعبة التي يصعب وصول سيارات الإطفاء اليها وهناك 15 فرقة تدخل سريع موزعة في المناطق الحراجية البعيدة عن مراكز الإطفاء فضلا عن وجود11 برج مراقبة مهمتها المراقبة على مدار الساعة للابلاغ عن أي دخان للتدخل بسرعة.

وأشار دوبا إلى أنه بالتوازي مع جهوزية الإمكانيات المادية هناك استنفار دائم في صفوف الكادر البشري العامل بمجال الحرائق مع تعيين 90 عامل إطفاء بشكل دائم و300 عامل إطفاء بموجب عقود سنوية في العامين الماضيين.

وبالنسبة للإجراءات الوقائية المتبعة لهذا العام للحد من الحرائق فهي تقوم على ترميم الطرق الحراجية وخطوط النار كما سيتم شق طرق حراجية جديدة في المناطق الحراجية وسيتم دعم مراكز حماية الغابات بأعداد إضافية من العمال الموسميين خلال موسم الذروة وتشكيل فرق تدخل سريع في المناطق الحراجية ذات الخطورة المرتفعة مهمتها إيقاف الحرائق في حدودها الدنيا كما سيجري العمل على تنظيف جوانب الطرقات العامة وتحت شبكات التوتر العالي من الأعشاب والنباتات القابلة للاشتعال وتنظيف جوانب المحولات الكهربائية حسب الإمكانات وتوسيع دائرة المشاركة وتوزيع الآليات الهندسية في المواقع وسيتم توزيع سيارات الإطفاء على المواقع الحراجية حسب أهمية كل قطاع مع وضع الجرارات المزودة بمضخات مركبة على مقطورات الإطفاء لاستخدامها كإطفائية مع الفرق الميدانية في بعض المواقع البعيدة والحساسة مع تزويد فرق الإطفاء بمضخات ظهرية لاستخدامها في المواقع التي يصعب وصول الآليات اليها.

وأكد دوبا أهمية نشر الوعي بالمحافظة على الغابات وحمايتها والمشاركة بإعادة تحريجها من خلال إجراء ندوات ومحاضرات ولقاءات مع المنظمات الأهلية والحكومية.

وبين دوبا أنه ومنذ عام 2016 ولغاية السابع عشر من الشهر الجاري تم إخماد 484 حريقا حراجيا و3503 حرائق زراعية وبلغت المساحات المحروقة 952 هكتارا.

فراس زرده