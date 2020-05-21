تضرر أكثر من ألف دونم من الأراضي الزراعية جراء الحرائق بالسويداء

السويداء-سانا

أدت الحرائق الواسعة التي نشبت في مناطق متفرقة من محافظة بالسويداء خلال الأيام القليلة الماضية إلى تضرر 1175 دونماً من أراضي المحاصيل الحقلية والعلفية والأشجار المثمرة والحراجية و800 دونم من الأعشاب اليابسة.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم ذكر مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد أن المديرية تقدر الأضرار والمساحات من خلال وحداتها الإرشادية مبيناً أنها تركزت بالنسبة للمحاصيل على القمح والشعير وللأشجار على الزيتون واللوزيات.

ولفت المهندس حامد إلى أن المديرية تواصل مع الجهات المعنية التدخل عند حدوث أي حريق ضمن خطة الجاهزية الموضوعة في المحافظة.

ونشبت خلال الأيام الماضية العديد من الحرائق في السويداء.