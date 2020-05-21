القبض على مروجي مخدرات في النبك بحوزتهما 20 كغ من الحشيش المخدر

دمشق-سانا

ألقى مركز شرطة النبك في ريف دمشق القبض على اثنين من مروجي المخدرات بحوزتهما عشرون كيلوغراما من الحشيش المخدر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بناء على معلومات وردت إلى المركز حول قيام شخصين بتجهيز شحنة من مادة الحشيش المخدر تم نصب الكمين اللازم وإلقاء القبض عليهما وضبط المادة المخدرة بحوزتهما حيث اعترفا على عدة أشخاص آخرين تم إلقاء القبض عليهم ومازالت التحقيقات مستمرة معهم حتى تتم إحالتهم جميعا إلى القضاء المختص أصولا.

وكانت شرطة ناحية حرستا بريف دمشق ألقت القبض قبل نحو أسبوع على شخصين يقومان بتجارة وترويج مادة الحشيش المخدر وضبطت بحوزتهما كيلوغراما من مادة الحشيش.