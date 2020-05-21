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الشرطة الإسبانية تلقي القبض على أربعة إرهابيين من داعش

2020-05-21

مدريد-سانا

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أربعة أشخاص لتشكيلهم خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم (داعش).

ووفقا لصحيفة (ا ب ث) الإسبانية فقد أظهرت التحقيقات الأمنية أن متزعم الخلية مغربي خطير تلاحقه السلطات في بلاده وقد أظهر في الآونة الأخيرة نية واضحة لتنفيذ وشن هجمات إرهابية كما عمل على تجنيد الأشخاص الثلاثة المعتقلين لحساب تنظيم داعش الإرهابي.

وكان متزعم الخلية يجري اتصالات مع التنظيم باستخدام نظام متطور جداً لمسح وتدمير جميع الرسائل بمجرد انتهاء الاتصال.

وأشارت الصحيفة استناداً إلى مصادر لم تحددها إلى أن المجموعة الإرهابية كانت تحضر لشن هجوم إرهابي.

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