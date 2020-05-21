ولايتي بمناسبة يوم القدس العالمي: فلسطين القضية الأولى في العالم الإسلامي

طهران-سانا

أكد علي أكبر ولايتي أمين عام المجمع العالمي للصحوة الإسلامية مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية أن فلسطين هي القضية الأولى في العالم الإسلامي.

وأوضح ولايتي في بيان اليوم بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف غداً أن الأعداء يحاولون دائما حرف بوصلة نضال الشعب الفلسطيني عن هذا المبدأ الأساسي مشيرا إلى أن الطريق الوحيد للنصر هو المقاومة من أجل القدس.

وأكد أن التطبيع مع العدو الصهيوني يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين والسير في مخططات أكثر عدوانية كـ (صفقة القرن) في حين أظهر خط المقاومة للمؤامرات أن أفضل وأنجح أداة واستراتيجية لاسترجاع حقوق الشعوب المضطهدة في العالم هي الوقوف ضد المستكبرين.

وفي السياق ذاته أكدت لجنة دعم الثورة الاسلامية الفلسطينية في رئاسة الجمهورية الايرانية أن يوم القدس العالمي هو محور الاتحاد ضد الاستكبار العالمي وقالت في بيان إن آخر جمعة من شهر رمضان تجسيد لوحدة وتلاحم الشعوب لمقارعة الاستكبار العالمي.

ويصادف يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان كتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.