الخارجية الإيرانية: الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره

طهران-سانا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن ما تسمى (صفقة القرن) تظهر مدى مكر الأميركيين مشددة على أن الشعب الفلسطيني هو وحده من يقرر مصيره.

وجاء في بيان للوزارة نشرته على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم عشية إحياء مراسم ذكرى يوم القدس العالمي “إن فلسطين للفلسطينيين وهم من يقررون مصيرها” وليس الأميركيون والصهاينة.

وفي سياق متصل أكد الحرس الثوري الإيراني بهذه المناسبة أن مخططي (صفقة القرن) وضم أجزاء من الضفة الغربية مصيرهما الفشل مشددا على الخيار الاستراتيجي باسترداد الحقوق وليس التنازلات والتطبيع والخنوع.

بدوره أوضح الجيش الإيراني في بيان أن مقاومة المحتل هي الطريقة الوحيدة والأمثل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية مؤكداً أنها الطريقة الوحيدة للتعامل مع المحتل وتحرير فلسطين.