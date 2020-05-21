1000 أسرة تستفيد من منحة مشروع الحديقة المنزلية بحمص وتوزيع شتول بندورة وباذنجان بالسويداء

حمص والسويداء-سانا

بدأت غرفة زراعة حمص بتوزيع شتول الخضار على الأسر المستفيدة من منحة مشروع الحديقة المنزلية الذي تنفذه الغرفة بالتعاون مع وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي لدعم الأسر الريفية.

وأوضح المهندس أيمن عكاري منسق المشروع بحمص في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن عدد المستفيدين من المنحة الحالية بلغ 1000 أسرة ريفية موزعة على عدد من المناطق بحمص مبيناً أن المنحة تشمل توزيع 1000 شتلة من الخضار الصيفية لكل مستفيد تضم 400 شتلة باذنجان و400 فليفلة و200 بندورة.

وبين عكاري أنه سيتم أيضاً توزيع سماد عالي الجودة لكل مستفيد لافتاً إلى أن المشروع حالياً في مرحلته الثالثة حيث شمل بمراحله السابقة توزيع بذار خضار شتوية على المستفيدين وتوزيع شبكات ري وإكسسوارات لازمة للمستفيدين.

وأشار عكاري إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم الدعم للأسر الريفية بهدف تحسين سبل العيش لديها ومساعدتها في تأمين مصدر دخل يسهم في تأمين احتياجاتها ورفد السوق المحلية بالمنتجات الزراعية.

يذكر أن عدد المستفيدين بلغ منذ انطلاقة المشروع عام 2017 وحتى الآن 3350 مستفيداً.

وفي السويداء وزعت مديرية الزراعة بالسويداء منحة شتول بندورة وباذنجان بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو.

وفي تصريح لمراسل سانا أشارت رئيسة دائرة المرأة الريفية بالسويداء المهندسة محسنة أبو سمرة إلى أن المنحة تضمنت توزيع 480 ألف شتلة لنحو ألف مستفيد في 18 قرية تم اختيارهم بناء على مجموعة روائز منها الأسر المحتاجة والأسر التي تعيلها نساء وكذلك وجود حديقة مجاورة للمنزل ومصدر مياه ورغبة بالعمل للشخص المستهدف فيها.

ولفتت المهندسة أبو سمرة إلى أهمية المنحة للتوسع بزراعات الخضار ضمن الحدائق المنزلية وتشجيع الزراعات الأسرية بما يحقق الاكتفاء الذاتي لديها مع بيع الفائض من الإنتاج وتأمين مصدر دخل لها.