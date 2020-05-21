حماية المستهلك باللاذقية تنظم ضبطين بحق مستوردي مواد علفية وتبيع المصادرات بسعرها الحقيقي

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية ضبطاً تموينياً بحق أحد مستوردي الذرة الصفراء العلفية لبيعه بأسعار زائدة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي لسانا أن المديرية صادرت كمية 1930 كيلوغرام ذرة صفراء وأشرفت على بيعها بشكل مباشر لمربي الدواجن وفق سعر بيان التكلفة.

ولفت إلى أن المديرية نظمت أيضا ضبطا تموينيا بحق أحد مستوردي مادة كسبة الصويا بمخالفة بيع الصويا العلفية قبل الحصول على بيان تكلفة وهو ما يؤثر بأسعار السوق.

وبين سوسي أن المديرية صادرت 1562 كيلوغرام صويا علفية وأشرفت على بيعها وفق السعر الحقيقي مشيرا إلى أن المديرية ستتابع الإشراف بشكل يومي على بيع مادة الذرة الصفراء والصويا العلفية في مستودعات المستوردين وفق الأسعار الحقيقية وبيان التكلفة.