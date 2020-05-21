إصابة يمني بنيران قوى العدوان السعودي في محافظة حجة

صنعاء-سانا

أصيب يمني بجروح جراء قصف مدفعي لقوى العدوان السعودي على محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وذكر موقع (المسيرة نت) أن مرتزقة العدوان السعودي قصفوا بالمدفعية فجر اليوم قرى آهلة بالسكان غرب مديرية مستبا في حجة ما أدى إلى إصابة مواطن وأضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

وفي الأثناء شن طيران العدوان السعودي سبع غارات على مديريتي خب والشعف في محافظة الجوف.

وكثف طيران العدوان غاراته خلال الساعات الماضية على الأحياء السكنية والمديريات المدنية فىي عدد من المحافظات اليمنية ما أسفر عن أضرار مادية في الممتلكات.