حركة السلام التشيكية: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية تعرقل جهودها في مواجهة وباء كورونا

براغ-سانا

جدد رئيس حركة السلام التشيكية ميلان كرايتشا انتقاده استمرار الغرب بفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على سورية في الوقت الذي تتصدى فيه لانتشار فيروس كورونا مؤكداً أن هذا الأمر يؤثر سلبياً على مواجهة الوباء.

وفي حديث لصحيفة هالو نوفيني اليوم أشار كرايتشا إلى أن الولايات المتحدة لا تكتفي برفضها رفع هذه الإجراءات عن سورية ودول أخرى مثل إيران وكوبا وفنزويلا وإنما أوقفت أيضاً تمويل منظمة الصحة العالمية وتمارس مختلف الضغوط على دول العالم كي لا تقبل المساعدات الطبية الكوبية إضافة إلى تصعيد ضغوطها ضد الصين على مختلف المستويات.

وكان كرايتشا دعا مؤخراً في تصريح لمراسل سانا في براغ إلى إلغاء الإجراءات الاقتصادية القسرية التي يفرضها الغرب على سورية مشدداً على أن هذه الإجراءات تستحق الإدانة الشديدة.