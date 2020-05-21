استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق وانخفاض طفيف على الساحل

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض في المناطق الساحلية بينما تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 7 إلى 10 درجات مئوية في باقي المناطق مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام وسديمياً في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية الى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً توالي درجات الحرارة انخفاضها في المناطق الساحلية لتصبح قريبة من معدلاتها بينما تبقى الأجواء الحارة في باقي المناطق وتكون أعلى من معدلاتها بحدود 7 إلى 9 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية بين معتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…