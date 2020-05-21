أكثر من 1500 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة 1561 وفاة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليتجاوز بذلك إجمالي الوفيات في هذا البلد 93400 حالة.

ووفقاً لجامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعاً في تتبع عدد الوفيات والإصابات فإن عدد المصابين في البلاد بلغ 55ر1 مليون من أصل 6ر12 مليون فحص مخبري فيما تماثل للشفاء أكثر من 294 ألف مصاب.

ولا تزال الولايات المتحدة تعد لوحدها أكثر من ربع الوفيات الناجمة عن الفيروس الفتاك في العالم والتي تجاوز عددها 326 ألفاً.

أما من حيث نسبة توزع الوفيات على الولايات فقد جاءت نيويورك في المركز الأول إذ سجلت لوحدها نحو ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في أنحاء البلاد.

ووفقاً لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استناداً إلى تسعة نماذج وبائية يتوقع أن تسجل الولايات المتحدة 113 ألف وفاة بالفيروس بحلول الـ 13 من حزيران المقبل وهذه الدراسة التي نشرت الثلاثاء الماضي بالتزامن مع إقرار ولايات عدة إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها تتوقع بالتالي وفاة نحو 22 ألف أميركي إضافي بسبب فيروس كورونا في غضون 25 يوماً.