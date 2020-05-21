وزير الدفاع: الجيش الفنزويلي سيرافق ناقلات الوقود الإيرانية

كراكاس-سانا

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أن قوة من الجيش سترافق ناقلات النفط الإيرانية التي تحمل وقوداً إلى فنزويلا بمجرد دخولها إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية للبلد.

وكانت القوة البحرية الأميركية أعلنت أمس عن توجيه 4 سفن حربية وطائرة “بي 8 بوسايدون” إلى البحر الكاريبي لاعتراض 5 ناقلات نفط إيرانية تنقل الوقود إلى فنزويلا.

ونقلت رويترز عن بادرينو قوله في مقابلة على التلفزيون الفنزويلي.. “عندما تدخل الناقلات منطقتنا الاقتصادية الحصرية سترافقها زواق وطائرات من القوات المسلحة الوطنية للترحيب بوصولها وتوجيه الشكر للشعب الإيراني على تضامنه وتعاونه” مضيفا أن الحكومة الفنزويلية على اتصال مع وزير الدفاع الإيراني وتحمل الناقلات الخمس نحو 5ر1 مليون برميل من الوقود.

وأعلنت إيران أمس في رسالة وجهتها إلى منظمة الملاحة البحرية الدولية “أي ام او” حول التهديدات الأميركية لناقلات النفط الإيرانية أنها سترد بالمثل على أي تهديدات.