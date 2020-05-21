البرازيل تسجل 888 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

ريو دي جانيرو-سانا

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل عن تسجيل 888 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الصحة البرازيلية قولها إنها سجلت ما يقرب من 20 ألف حالة إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 291579 حالة إصابة.

وسجلت البرازيل أمس الأول ارتفاعاً حاداً للوفيات والإصابات بالفيروس حيث تم رصد 1179 متوفيا و17408 مصابين جدد.

وعلى خلفية تدهور الأوضاع الوبائية في البلاد وسط انتشار متسارع لفيروس كورونا قدم وزير الصحة البرازيلي نيلسون تيتش في الـ 15 من الشهر الجاري استقالته من منصبه بينما كشفت تسريبات إعلامية عن وجود خلافات له مع رئيس البرازيل جايير بولسونارو حول سبل مكافحة الجائحة والتي قلل الأخير في وقت سابق من خطورتها.

من جهته قال وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز إن بلاده فرضت حظرا جديدا للتجول في عدد من البلدات الواقعة على حدودها مع كولومبيا والبرازيل بعد أن شهدت قفزة في حالات الإصابة بالفيروس.

وقال رودريغيز في كلمة بثها التلفزيون إن فنزويلا رصدت 131 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أكبر عدد يتم تسجيله في يوم واحد حتى الآن مضيفاً أن من بينهم 110 أشخاص التقطوا الفيروس في الخارج ليصل الإجمالي إلى 749 وعشر وفيات.

وتثير البيانات الإحصائية عن انتشار وباء “كوفيد 19” في أمريكا اللاتينية قلق الخبراء لأن المنطقة قد تتحول إلى بؤرة جديدة لهذا الوباء الخطير.