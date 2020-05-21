ظريف: المصالح الإسرائيلية تدير السياسة الأمريكية

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن المصالح الإسرائيلية هي التي تدير السياسة الأمريكية والأوروبية موضحاً أن الكيان الإسرائيلي يعد “خطراً عالمياً.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “مهر” عن ظريف قوله اليوم إن الولايات المتحدة ترجح في العديد من الحالات مصالح الكيان الصهيوني حتى على مصالحها معتبراً أن المصالح الصهيونية هي التي تدير السياسة الأمريكية وفي أوروبا الوضع كذلك وهذه معضلة عالمية.

وأوضح ظريف أن تهديد أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها كيان الاحتلال ليس على المستوى الإقليمي بل العالمي لافتاً إلى أن هذا السلاح يشكل أكبر تهديد في منطقتنا إضافة إلى تهديد سياسات الكيان التوسعية.

وأعرب ظريف عن أسفه لارتهان مجلس الأمن الدولي بحق النقض للولايات المتحدة مشيراً إلى إجهاضها مئات القرارات التي صدرت لإدانة الكيان الغاصب.