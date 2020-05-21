طيران العدوان السعودي يصعد استهداف الأحياء الأهلية في اليمن

صنعاء-سانا

كثف طيران العدوان السعودي غاراته على الأحياء السكنية والمديريات المدنية في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية متسبباً بأضرار مادية في الممتلكات.

وذكر موقع المسيرة نت اليمنى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الحزم في الجوف وثلاث غارات على مديرية قعطبة في الضالع وغارتين على منطقة قانية في البيضاء ما أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

كما قصف مرتزقة العدوان السعودي بقذائف المدفعية مديرية رازح الحدودية ومنطقة غافرة في صعدة وقرية مغاري بمديرية حيس في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ أكثر من خمس سنوات مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين وتدميراً كبيراً طال البنى التحتية.