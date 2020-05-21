إسبانيا تمدد حالة الطوارئ حتى السادس من الشهر المقبل على خلفية جائحة كورونا

مدريد-سانا

مددت إسبانيا اليوم لأسبوعين حالة الطوارئ على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن البرلمان الإسباني وافق على تمديد هذا الإجراء الاستثنائي حتى السادس من الشهر المقبل بأغلبية 177 صوتاً ورفض 162 نائباً وامتناع 11 عن التصويت.

وسمحت حالة الطوارئ بفرض تدابير حجر تعد أكثر صرامة في العالم منذ 14 آذار الماضي لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وترى الحكومة أنه من الضروري أن يتم إنهاء الحجر على مراحل تستمر حتى نهاية حزيران حيث أراد رئيسها بيدرو سانشيز أن يمدد الحجر شهرا لكنه اضطر إلى خفض المدة لضمان دعم حلفائه في البرلمان.

وشهدت شوارع العاصمة مدريد الأسبوع الماضي احتجاجات ضد الحكومة شارك فيها المئات وامتدت إلى مدن أخرى على غرار سرقسطة وإشبيلية وقرطبة مطالبين باستقالة الحكومة بعد اتهامها بسوء إدارة الأزمة الصحية.

وبقي عدد الوفيات نتيجة وباء كورونا “كوفيد 19” تحت عتبة المئة لليوم الرابع على التوالي فيما بلغ إجمالي الضحايا 27888 وفاة.