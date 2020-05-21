الإمارات تسجل 941 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا

أبو ظبي-سانا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الإماراتية آمنة الضحاك اليوم تسجيل 941 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات وام عن الضحاك قولها إنه تم تسجيل 1018 حالة شفاء جديدة ما يرفع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 11809 حالات كما تم تسجيل 6 وفيات يحملون جنسيات مختلفة من المصابين بكورونا نتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الإمارات إلى 233 شخصاً.

وأضافت الضحاك أن العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الإمارات بلغ 26004 حالات حيث أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا التي ما زالت تتلقى العلاج في الإمارات بلغ 13962 حالة.

يذكر أن الإمارات سجلت أمس 873 إصابة جديدة و3 حالات وفاة.