رابطة الدوري البرتغالي تعلن اعتماد تسعة ملاعب لاستئناف الدوري

لشبونة-سانا

أعلنت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم اليوم اجتياز تسعة ملاعب الاختبارات بنجاح وحصولها على الضوء الأخضر لاستضافة مباريات عند استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

ونقلت رويترز عن رابطة الدوري البرتغالي قولها إن ستة ملاعب أخرى تحتاج لتحسينات وستخضع لجولة تفتيش ثانية من سلطات الصحة.

كما أعلنت السلطات الصحية في البرتغال أن ملاعب فيتوريا سيتوبال وبوافيستا وديسبورتيفو وريو آفي وجيل فيسنتي وباكوس دي فيريرا تحتاج إلى تحسينات.

ولم تقدم أربعة أندية أخرى في الدوري المؤلف من 18 فريقا ملاعبها للتفتيش.

وكان بورتو يتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل اللقب قبل توقف المسابقة مع تبقي عشر مباريات على نهاية الموسم.