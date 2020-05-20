الوفيات بفيروس كورونا في العالم تتجاوز 327 ألفا والإصابات تتخطى الـ 5 ملايين

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 327411 شخصاً في العالم نحو 75 بالمئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لإحصائية نشرها موقع وورد ميتر الأمريكي اليوم.

وذكر الموقع الأمريكي الذي يتم تشغيله من قبل فريق دولي من المطورين والباحثين أنه حتى الوقت الحالي سجلت في أنحاء العالم 5044796 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و327411 حالة وفاة.

ووفقاً لإحصائية جديدة نشرتها وكالة فرانس برس نقلاً عن مصادر رسمية تم تسجيل 169671 وفاة في أوروبا و1944207 إصابة فيها.

وحسب الإحصائيات فإن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول الأكثر تضرراً بكورونا حيث سجلت 92387 حالة وفاة تلتها المملكة المتحدة بالمرتبة الثانية بعد تسجيل 35704 ثم حلت فرنسا بالمرتبة الثالثة بتسجيل 28132 ثم اسبانيا رابعة بـ 27888.