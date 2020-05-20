فرنسا تسجل زيادة جديدة بإصابات بفيروس كورونا المستجد

باريس-سانا

سجلت فرنسا اليوم 110 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وهي زيادة بنسبة 4ر0 بالمئة ليصل العدد إجمالي الوفيات لديها إلى 28132 وهو رابع أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

وذكرت رويترز أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بواقع 418 ليصل إلى 143845 وهي زيادة بواقع 3ر0 بالمئة وتتماشى مع متوسط الزيادة اليومية الذي تشهده فرنسا منذ إنهاء إجراءات العزل العام في 11 الشهر الجاري.

وكانت أعداد الوفيات تراجعت في فرنسا أمس بسبب تعديلات في الأرقام التي سجلتها مراكز الصحة الإقليمية في دور رعاية المسنين.