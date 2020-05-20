مصر تسجل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية لليوم الثالث

القاهرة-سانا

أعلنت السلطات الصحية المصرية اليوم تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين منذ بداية التفشي إلى 14229 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 680 بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريح له إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و680 حالة وفاة.

وهذا هو ثالث يوم على التوالي تسجل فيه مصر أعلى معدل يومي لإصابات كورونا إذ كانت قد سجلت أمس 720 حالة في حين سجلت يوم الإثنين 535 إصابة جديدة.

وتطبق مصر التي رصدت أول إصابة مؤكدة بالفيروس في شباط الماضي إجراءات عزل عام منذ آذار الماضي شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة وتفرض حظر تجول جزئياً.