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الأردن يفرض حظراً شاملاً للتجوال مدة ثلاثة أيام بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

2020-05-20

عمان-سانا

أعلنت السلطات الأردنية فرض حظر شامل للتجول لمدة ثلاثة أيام ابتداء من منتصف ليلة الخميس على خلفية ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا حيث تم تسجيل 23 إصابة جديدة اليوم.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في تصريحات نقلتها وكالة عمون الإخبارية إنه في ضوء تطورات الوضع الوبائي في البلاد وارتفاع عدد الحالات بشكل ملحوظ وضرورة الحد من الاجتماعات والتجمعات والمخالطة المكانية تقرر تعديل الإجراءات المتبعة خلال عيد الفطر مبينا أن الأمور ستعود لطبيعتها اعتبارا من الاثنين المقبل.

بدوره أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر عن تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 672.

وأوضح جابر أن أربع محافظات مختلفة سجلت فيها إصابات اليوم حيث يتم تتبع أوضاع هذه المحافظات.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن أعلنت أمس أن صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل التزاما بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

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