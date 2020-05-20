بريد اللاذقية يسلم نحو 2.5 مليار ليرة تعويض نهاية الخدمة لـ 1065 مسرحا من الجيش

اللاذقية-سانا

سلمت مديرية البريد في اللاذقية اليوم 1065 حوالة مالية للمسرحين من الخدمة العسكرية كتعويض نهاية خدمة بمبلغ إجمالي وصل إلى 2.141 مليار ليرة في مركزي البريد باللاذقية وجبلة.

وأكد مدير البريد في اللاذقية محمد غالية في تصريح لمراسل سانا أن المديرية ونتيجة مراجعة أعداد كبيرة من الأشخاص المسرحين الراغبين باستلام تعويض نهاية الخدمة عمدت إلى فتح 9 كوات إضافية ضمن مبنى المديرية في اللاذقية لإنجاز المعاملات بسرعة وإلغاء تقديم خدمات أخرى مع الإبقاء على كوتين لتسليم الرواتب للمتقاعدين.

وبين غالية أن المديرية ستفتح أبوابها غداً اعتباراً من الساعة 7 صباحاً لاستقبال المسرحين والحرص على تنظيم دخول المراجعين منعا للفوضى والازدحام، مؤكدا استمرار عمل المديرية خلال عطلة يوم الجمعة ويوم السبت إن لم يكن من ضمن أيام عيد الفطر وإذا استدعت الحاجة.