موسوي: تهديدات ترامب لمنظمة الصحة العالمية محاولة عبثية

طهران-سانا

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحق مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس محاولة عبثية في الوقت الخطأ.

وكان ترامب قال في تغريدة أمس على تويتر أرفقها بصورة عن كتاب أرسله إلى غيبريسوس.. “إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية بإدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الأيام الثلاثين المقبلة سأحول تجميدي المؤقت لتمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم وسأعيد النظر في عضويتنا فيها”.

وأشار موسوي في تغريدة على تويتر اليوم إلى أن هذا الكلام “يشكك بمهنية واستقلالية منظمة الصحة العالمية” مشدداً على أن العالم بحاجة اليوم إلى التعاون أكثر من أي وقت مضى للتمكن من مواجهة وباء كورونا.

وكان غيبريسوس أعلن أمس أن المنظمة ستستمر في قيادة الحملة العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد التي تهدد بتمزيق نسيج التعاون الدولي.