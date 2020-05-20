مركز القياس والتقويم يحدد الرابع من تموز موعداً لامتحان الصيدلة الموحد

دمشق-سانا

حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم موعد امتحان الصيدلة الموحد لطلاب السنة الخامسة في كليات الصيدلة من الجامعات السورية “الحكومية والخاصة” والجامعات غير السورية “دورة تموز التكميلية 2020” يوم السبت الرابع من تموز المقبل “الساعة الحادية عشرة صباحا ولمدة ساعتين” في مراكز جامعات “دمشق وحلب وتشرين والبعث”.

وبين المركز في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الامتحان الذي خصص له 100 درجة سيجري باللغة العربية مع مراعاة تضمين المصطلحات الأساسية باللغة الإنكليزية حيث يخضع له جميع طلاب كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية والخاصة قيد التخرج الذين لم يتبق لديهم سوى 12 ساعة معتمدة أو 4 مقررات دراسية لعام 2020 وكذلك طلاب الجامعات غير السورية من أجل معادلة شهاداتهم وممارسة المهنة.

وفيما يتعلق بنقاط النفاذ خارج سورية “ألمانيا وبيروت والإمارات” أشار المركز إلى أن إجراء الامتحان فيها يخضع للظروف الصحية الخاصة بكل بلد والمتعلقة بالإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا وبناء عليه ينصح المركز الطلاب بتقديم الامتحان في المراكز الامتحانية داخل سورية في جامعات “دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة وطرطوس” من خلال التواصل مع مركز القياس والتقويم رقم الفاكس 3321825 011 وإرسال التفاصيل عليه لاتخاذ الإعدادات اللازمة.

وحدد المركز عدد الأسئلة بـ 120 سؤالا مع مراعاة أن تكون الأسئلة متماشية مع المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية “النارس” التي تقيس الحد الأدنى من المعرفة والمهارات العملية وهي من نموذج الأسئلة متعددة الخيارات.

ويعد نجاح الطالب وحصوله من الجامعات السورية “الحكومية والخاصة” والجامعات غير السورية على علامة 50 بالمئة شرطا للتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط بينما يعد نجاح الطالب وحصوله على علامة 60 بالمئة شرطا للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا.

ويحتفظ الطلاب المتقدمون من خريجي الجامعات غير السورية بنتيجة الامتحان الوطني الكتابي في حال الرسوب في امتحان المقابلة السريرية.