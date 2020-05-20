حاجز للجيش يعترض رتلاً للاحتلال الأمريكي ويجبره على العودة في منطقة تل تمر بريف الحسكة

الحسكة-سانا

اعترض حاجز للجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبره على العودة بريف تل تمر شمال غرب الحسكة.

وأفاد مراسل سانا في الحسكة بأن عناصر الحاجز اعترضوا رتل آليات للاحتلال الأمريكي ومنعوه من المرور باتجاه قرية أم الخير بريف ناحية تل تمر الغربي شمال غرب الحسكة وأجبروه على العودة باتجاه قواعده غير الشرعية.

وتصدى أهالي عدد من القرى بريف الحسكة بمؤازرة من عناصر الجيش العربي السوري منذ إقامة قوات الاحتلال قواعدها اللاشرعية للعديد من أرتال الاحتلال أثناء محاولتها التحرك بين القرى والبلدات بالقرب من مناطق انتشارها وأجبروها على المغادرة والعودة من حيت أتت بعد رشقها بالحجارة ووسط هتافات تؤكد رفضهم لوجود قوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية.