استعدادا لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة… حزمة من الإجراءات في كليات جامعة دمشق بالسويداء

السويداء-سانا

استعداداً لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة اتخذ فرعا جامعة دمشق بالسويداء والاتحاد الوطني لطلبة سورية في المحافظة حزمة من الإجراءات في كليات ومعاهد فرع الجامعة بالسويداء لضمان سلامة وصحة الطلبة في إطار الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح رئيس فرع جامعة دمشق بالسويداء الدكتور منصور حديفة أنه تم تعقيم الكليات والمعاهد لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب والتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة لتوفير خمسة أجهزة لقياس الحرارة للطلبة على مداخل الكليات بشكل يومي إضافة إلى الجهاز الذي خصص من قبل رئاسة جامعة دمشق مع تأمين محاليل التعقيم وتخصيص سيارات إسعاف بشكل يومي لمراكز تجمع الكليات والتنسيق مع محافظة السويداء لتأمين وسائط النقل للطلبة.

وأشار حديفة إلى أنه لن يكون هناك إلزام بحضور جلسات المواد النظرية مع الاقتصار على تقديم وظيفة على قرص مدمج أو حلقة بحث بالنسبة للجلسات والامتحانات العملية لضمان تخفيف الأعباء على الطلبة وتلافي وجود ازدحام كما تم التوجيه إلى الأساتذة بأن تكون الأسئلة في الامتحانات موضوعية قدر الإمكان ولا تتطرق إلى ما لم يؤخذ خلال الفصل.

من جهتها أشارت رئيسة فرع اتحاد طلبة سورية بالسويداء وفاء العفلق إلى أنه تم تشكيل فريق عمل تطوعي من كوادر الوحدات الطلابية في كل كلية أو معهد يعنى بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وفق برنامج تنفيذي أقره الاتحاد وضمن ما أقرته وزارة التعليم العالي من الفحص اليومي لدرجات حرارة الطلاب على مداخل الكليات والمعاهد وتحقيق مسافات الأمان ضمن المحاضرات وتقسيم الشعب إلى فئتين ومساعدة الكادر الإداري والتدريسي على منع الازدحام والتجمع والمساعدة على توزيع المحاضرات المنسوخة على الأقراص المدمجة.

ولفتت العفلق إلى العمل على تدريب عدد من أعضاء الفريق التطوعي للتواجد في حال وجود أي حالة مصابة أو مشتبه بها ومرافقة الكوادر لهذه الحالات إلى المشفى وأخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا الوباء مع التعاون مع الجهات المعنية للمساعدة في تأمين الكمامات والأجهزة الواقية والقيام بحملات التعقيم المباشر قبل بدء الدوام بساعة وبشكل يومي والتقيد بلبس الكمامات من قبل الكادر الإداري والطلبة فضلاً عن تخصيص مجلس محافظة السويداء باص نقل داخلي معقماً لنقل الطلاب إلى مراكز الكليات والامتحانات في داخل وخارج المدينة.

ديار نصر