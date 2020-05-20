الاتحاد الأوروبي: كورونا زعزع استقرار السوق الأوروبية

بروكسل-سانا

حذر الاتحاد الأوروبي من أن القرارات التي اتخذت على عجل للجم الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا تهدد تماسك الاتحاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مفوضة الاتحاد للتماسك والإصلاحات إليسا فيريرا قولها للصحفيين اليوم.. “أجازت الدولة تخصيص مساعدات بنحو ألفي مليار يورو ونصف المليار هذه المبالغ صرفتها الحكومة الألمانية وحدها لمساعدة شركاتها الوطنية وعندما تتنافس هذه الشركات في السوق الداخلية تتميز بتفوق تام على الشركات الأخرى”.

وأشارت إلى أن المبلغ الإجمالي للمساعدات الحكومية التي منحتها الدول الأعضاء الأكثر نفوذاً لشركاتها الخاصة يوازي إجمالي الناتج الداخلي لنحو 16 بلداً عضواً معاً لذلك من الأهمية بمكان أن تتوافر شروط منافسة عادلة في إطار برنامج النهوض الاقتصادي.

وقالت.. “علينا معالجة حالة من عدم التوازن التام تسمح لبعض الشركات بالسيطرة وشراء كل الشركات الأخرى لأنها أصبحت ضعيفة جداً وحتى مفلسة.. نواجه وضعاً خطيراً جداً”.

واعتبرت أن الاتحاد بحاجة إلى سوق كبرى عملانية لإنجاح النهوض الاقتصادي كما أن أوروبا ستكون في وضع ضعيف جداً حيال الدول العظمى كالصين والولايات المتحدة لأنها أصلاً تنفق الكثير من الأموال لتحفيز نهوض اقتصاداتها.