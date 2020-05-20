فصل الربيع محور مواد العدد الجديد من مجلة شامة

دمشق-سانا

احتفت مجلة شامة في عددها الجديد الصادر الكترونيا باللون والكلمة بقدوم فصل الربيع بما يعنيه للطفل من جمال وخصوصا في مرحلة الطفولة المبكرة.

وعمدت المجلة إلى نقل الإحساس بالربيع إلى الطفل بدءا من الغلاف الذي رسمته الفنانة سلام محمود بتقنية الكولاج ثلاثية الأبعاد الملفتة للطفل مرورا بنشر قصيدتين موجهتين لفئة الطفولة المبكرة وتتحدثان عن فصل الربيع بكل ما فيه من فرح وحياة الأولى للشاعر سراج جراد ورسوم الفنانة لينا نداف والقصيدة الثانية تحت عنوان عوجة الربيع للشاعر ابراهيم عباس ياسين.

وضم العدد مجموعة من القصص والسيناريوهات التي تعرف الأطفال بألوان الربيع الزاهية وأزهاره منها قصة بعنوان “لعبة في الغابة” ترجمها الدكتور ثائر زين الدين إضافة إلى مادة علمية تحدثت عن الفراشات وفقرة تمارين معرفية تختبر قدرة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة على التمييز بين الألوان والأحرف.