أسواق الخير في حمص.. من المنتج إلى المستهلك بسعر التكلفة

حمص-سانا

بمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد افتتحت غرفة صناعة حمص ومجلس المدينة في ساحة المحافظة “أسواق الخير” التي تشارك فيها 40 شركة صناعية تبيع السلع والمنتجات المتنوعة بسعر التكلفة لتلبية احتياجات المواطنين.

المهندس عبدالله البواب رئيس مجلس المدينة أشار في تصريح لمراسلة سانا الى أنه تم تجهيز وتنظيف ساحة المرآب “المحافظة” في مركز المدينة لبناء المحلات بالتنسيق مع غرفة الصناعة لافتا إلى أن المكتب التنفيذي بالمجلس يراقب مدى التقيد بالأسعار في أسواق الخير حيث لا تتجاوز سعر التكلفة علما أنه تم تقديم الأكشاك المنجزة مجانا للمنتجين.

المهندس عصام تيزيني أمين سر غرفة صناعة حمص أوضح أنه تم تأسيس أسواق الخير للبيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة بسعر الجملة وكسر حلقة الوسيط بينهما فهي تشكل فرصة للمواطن في الحصول على المواد الغذائية والألبسة بسعر مقبول مبينا أنه يشارك في الأسواق أربعون شركة متنوعة تشمل الغذائية والألبسة والمنظفات والمستحضرات التجميلية حيث يستقبل السوق المواطنين من التاسعة صباحا لمدة شهرين.

وأشار إلى أنه تم تقديم كل أشكال الدعم لافتتاح هذه الأسواق إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد من خلال التعقيم ومراعاة التباعد المكاني والازدحام.

الدكتور بسام المنصور مدير عام المدينة الصناعية في حسياء لفت إلى أنه تم التنسيق مع المنتجين وأصحاب المعامل المشاركة ليتم البيع من المصنع إلى المستهلك بأسعار مدروسة لا تتجاوز سعر التكلفة ودون أرباح عبر 40 محلا بهدف التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار المتسارع الذي تشهده الأسواق حاليا وانعكاسه على الحالة المعيشية للمواطنين وخصوصا مع اقتراب عيد الفطر السعيد حيث يكثر الطلب على المواد الغذائية والألبسة والحلويات.

قاسم محمد من المشاركين في السوق يبيع المشروبات الغازية متعددة الأحجام والنكهات بأسعار تنافسية بفرق يتراوح بين 300 إلى 500 ليرة عن المحلات التجارية حسب حجم العبوة لفت إلى أن أسواق الخير خطوة إيجابية أتاحت له منفذا للبيع ووسيلة لتعريف المستهلك بمنتجاته.

الدكتور مرهف كسيبي يعرض منتجات صيدلانية لرفع وتقوية المناعة بين أن هذه الأسواق ساعدته على تصريف منتجاته بسعر مقبول عبر فريق طبي متمكن للشرح عن فوائدها للمستهلكين والإجابة عن استفساراتهم.

باسمة السيد علي التي تبيع ألبسة نسائية وولادية ورجالية أوضحت أن هذه الأسواق اختصرت عدة مراحل سابقة كانت تتم عبر البيع لتاجر الجملة ومنه الى أصحاب المحال لتصل إلى المستهلك بأسعار باهظة وأرباح كبيرة للتجار.

عدد من المواطنين الذين زاروا الأسواق عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة وأملهم أن تتوسع لتشمل منتجات أكثر وتتوزع على أماكن عدة في المدينة لتتيح لعدد أكبر من المواطنين الحصول على المنتج بأسعار مقبولة.

رشا المحرز