زراعة طرطوس تضع خطة لمواجهة الحرائق

طرطوس-سانا

وضعت مديرية زراعة طرطوس خطة لمواجهة الحرائق المحتملة في الحراج والأراضي الزراعية والتي تكثر غالباً مع ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب البرية.

وبين رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة طرطوس المهندس حسن ناصيف أن الخطة تضمنت إعلان حالة الطوارئ ورفع الجاهزية للدرجة القصوى والمناوبة على مدار الـ 24 ساعة منذ اليوم الأول من شهر أيار وحتى بداية موسم الأمطار مشيراً إلى أنه تم وضع خمسة مراكز لحماية الغابات موزعة في مناطق المحافظة ومجهزة بكادر عمالي و 19 صهريجاً للإطفاء وعدد من السيارات لنقل العمال إلى مواقع الحرائق.

وأشار ناصيف إلى أنه تم تشكيل 24 فرقة لإطفاء الحرائق الحراجية خلال موسم الحرائق ومجموعات راجلة توزع على بعض المواقع الحراجية مع فرقتي احتياط هما “التربية والتنمية” وتفعيل الرقم 188 المجاني ضمن غرفة عمليات الحرائق في مديرية الزراعة للإبلاغ عن أي حريق يحدث.

ولفت ناصيف إلى أن المديرية ومن خلال شعبة الإرشاد الحراجي أطلقت حملات توعية لتعريف المواطنين بالحرائق ومخاطرها وضرورة تلافي حدوثها والتعاون مع مديرية الزراعة في هذا المجال لناحية عدم إشعال النار في الغابات وعدم حرق الأعشاب اليابسة في الأراضي الزراعية وتنظيفها بشكل آمن موضحاً أنه تم تسجيل حريقي حراج فقط خلال الموسم الحالي بأضرار بسيطة لا تتعدى مساحتها الأمتار.

يذكر أن موسم العام الماضي شهد حرائق كبيرة أتت على مساحات واسعة من الحراج والأراضي الزراعية في طرطوس منها في السودا وسرستان وريف بانياس.