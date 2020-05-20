أكثر من 760 فيديو تعليمي ضمن مبادرة (تعليم الكبار عن بعد)

دمشق-سانا

واصلت مديرية تعليم الكبار والتنمية الثقافية في وزارة الثقافة العمل في مبادرتها “تعليم الكبار عن بعد” والتي أطلقتها منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وأكد زياد ميمان مدير تعليم الكبار في الوزارة ان المبادرة لاقت تفاعلاً جيداً حيث قدمت الدوائر في المحافظات مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية التعليمية احتوت دروساً للقراءة والكتابة والرياضيات فضلاً عن مقاطع الإرشاد والتوعية الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وبلغ عدد المقاطع المقدمة وفق ميمان 761 مقطعاً تعليمياً حيث وصل عدد الدارسين المستفيدين من هذه المبادرة قرابة 2400 من مختلف المحافظات.

وأكد أن هذه المبادرة مستمرة إلى أن يعود العمل ضمن دورات تعليم الكبار بشكل طبيعي كما تمكن الاستفادة من هذه المقاطع فيما بعد من خلال توثيقها وإرسالها الى بعض الدارسين الذين يتعذر وصولهم إلى صفوف تعليم الكبار.

وتم إطلاق مبادرة التعليم عن بعد في مديرية تعليم الكبار عبر بث مقاطع فيديو تعليمية موجهة للدارسين الذين سجلوا في الدورات التي تقيمها المديرية خلال النصف الأول من عام 2020 وتوقفت بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.