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زراعة 3550 هكتاراً بالقطن في الحسكة

2020-05-20

الحسكة-سانا

بلغت المساحات المزروعة بمحصول القطن في محافظة الحسكة للموسم الحالي 3550 هكتارا منذ بدء عمليات الزراعة مطلع الشهر الحالي وحتى تاريخه.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة الحسكة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن عمليات زراعة القطن في المحافظة أوشكت على الانتهاء وهناك بعض المساحات القليلة التي لم تزرع متركزة في الريف الشمالي مشيرا إلى أن المساحة المزروعة حاليا تجاوزت المساحة التي زرعت الموسم الماضي والتي بلغت 3100 هكتار.

وبلغ إنتاج الحسكة من محصول القطن خلال الموسم الماضي نحو 18 ألف طن تم تسويق أغلبيته إلى محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان في محافظتي حمص وحماة.

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