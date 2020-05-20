محافظة دمشق: إغلاق 19 محلاً وضبط خمسة أطنان من لحم الفروج الفاسد

دمشق-سانا

أغلقت محافظة دمشق 19 محلاً ومطعماً بينها أربعة محال لبيع الفروج في الزبلطاني فيها خمسة أطنان من لحم الفروج الفاسد.

وأوضح مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور شادي خلوف في تصريح لمندوب سانا أن دوريات الرقابة الصحية ضبطت خلال جولاتها على الأسواق أمس أربعة محال لبيع الفروج في الزبلطاني تقوم بجرم عظام الفروج وبيعها إضافة إلى حيازتها لحم دجاج مفروم مسبقاً مبيناً أنه نتيجة فحص هذه اللحوم من قبل عناصر الشؤون الصحية تبين أن هناك أكثر من ثلاثة أطنان من لحوم الفروج الفاسدة “لحوم نتر”.

وأشار خلوف إلى أنه تم إتلاف الكمية أصولاً وإغلاق المحال وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء المختص.

وبين خلوف أن دوريات الرقابة أغلقت 15 محلاً ومطعماً ونظمت 108 ضبوط منذ يوم الأحد الماضي وحتى أمس لافتاً إلى أن الضبوط المنظمة من قبل دوريات الرقابة الصحية شملت وجود مواد فاسدة وعرض مواد غذائية خارج المحال وقذارات عامة وعدم التزام عاملي المطاعم بارتداء القفازات والكمامات مؤكداً أنه تم توجيه إنذارات لعدد من أصحاب المحال التي تحتاج إلى استكمال النواقص الصحية لديها.

فراس صافي