مياه دمشق وريفها: منسوب نبع الفيجة جيد جداً ومن المتوقع استمراره بهذا الشكل لأكثر من شهر

دمشق-سانا

أكدت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة لا يزال وضع منسوب المياه في نبع الفيجة جيداً جداً ومن المتوقع استمراره بهذا الشكل لأكثر من شهر.

مدير المؤسسة المهندس سامر الهاشمي أوضح في تصريح لمندوب سانا أن ارتفاع درجات الحرارة سرع بذوبان الثلوج ما حافظ على غزارة نبع الفيجة ومن المتوقع أن يستمر وضع منسوب المياه في النبع جيداً جدا لأكثر من شهر لتبدأ الغزارة بالانخفاض مع أشهر الصيف الجافة ويتحول الضخ بعدها عبر نبعي بردى والفيجة وآبار مدينة دمشق.

ولفت الهاشمي إلى أن غزارة النبع بلغت أمس 12 مترا مكعبا بالثانية ضخ منها بطريقة الإسالة إلى المنازل في مدينة دمشق والريف المحيط 3ر9 أمتار مكعبة بالثانية وتتم مراقبة المياه على مدار الساعة حيث يبلغ عدد العينات التي يتم قطفها يومياً 35 عينة من مختلف أنحاء الشبكة.

وأوضح الهاشمي أن حجم الحقن الجوفي (التغذية الصناعية) لحوض مياه دمشق خلال موسم الفيضان 2020 بلغ إلى الآن أكثر من ثلاثة ملايين وتسعمئة ألف متر مكعب مشيراً إلى أنه منذ فيضان نبع الفيجة في النصف الثاني من شباط الماضي تم إيقاف جميع مراكز الآبار في مدينة دمشق وتم حقنها صناعياً من مياه النبع لتزيد مناسيبها من أجل أشهر الصيف القادمة.

يشار إلى أن ريف دمشق المزود من مياه نبع الفيجة إضافة إلى مدينة دمشق هو معضمية الشام وجديدة عرطوز وداريا وصحنايا وأشرفية صحنايا والكسوة وضاحية 8 آذار وجرمانا والقزاز وحرستا وعربين.

علي عجيب