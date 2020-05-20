تجدد المواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في ضواحي باريس

باريس-سانا

تجددت المواجهات في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس مع إضرام شبان النار في سيارات في بعض المناطق السكنية الفقيرة فيما انتشرت شرطة مكافحة الشغب بأعداد كبيرة لمواجهة المحتجين.

وذكرت رويترز أنه لم يتسن التواصل مع مسؤولين بإدارة الشرطة في باريس للتعليق على الاضطرابات التي وقعت أثناء الليل لكن حساباً على تويتر وسكاناً في ضاحية أرجنتوي نشروا مقاطع فيديو وصوراً لسيارات محترقة ولأفراد شرطة مكافحة الشغب في المنطقة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها ضاحية أرجنتوي شمال العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات واضطرابات حيث شهدت قبل يومين موجة من الاضطرابات احتجاجاً على وفاة شاب في حادث دراجة نارية تسبب به أفراد الشرطة الفرنسية.

وتمثل ضواحي فرنسا الفقيرة التي تحيط بالعديد من مدنها بؤراً ساخنة للغضب بسبب التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وأساليب الشرطة القاسية في التعامل مع قاطنيها.