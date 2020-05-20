SCS-NET
الشريط الأخباري

هريدي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير مقبولة ويجب رفعها

2020-05-20

القاهرة-سانا

أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية غير مقبولة وخاصة في الوقت الذي يواجه فيه العالم وباء كورونا داعياً إلى رفعها.

وقال هريدي في تصريح خاص لمراسل سانا في القاهرة.. إنه لا يمكن أخلاقياً قبول مثل تلك العقوبات والإجراءات القسرية في هذا التوقيت حيث تكافح الدول وباء كورونا فيما تسعى الدول الغربية إلى تحقيق أغراض سياسية عبر فرضها موضحاً أن الولايات المتحدة تستغل هذه العقوبات لتحقيق أغراضها السياسية ضد سورية وإيران وفنزويلا ودول أخرى.

وثّمن هريدي صمود سورية جيشاً وشعباً وحكومة في مواجهة ما تعرضت له من إرهاب وتآمر لافتاً إلى أن الكثير من دول وشعوب العالم يؤيدون الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب وتصديها للمؤامرات والسياسات الأمريكية المعادية.

انظر ايضاً

إيران تندد بالحظر الأمريكي وتدعو لتضامن عالمي في مواجهة كورونا

طهران-سانا نددت إيران مجدداً اليوم بالحظر الأمريكي ضدها مطالبة بمحاسبة الولايات المتحدة لفرضها إجراءات قسرية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved