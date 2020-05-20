هريدي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير مقبولة ويجب رفعها

القاهرة-سانا

أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية غير مقبولة وخاصة في الوقت الذي يواجه فيه العالم وباء كورونا داعياً إلى رفعها.

وقال هريدي في تصريح خاص لمراسل سانا في القاهرة.. إنه لا يمكن أخلاقياً قبول مثل تلك العقوبات والإجراءات القسرية في هذا التوقيت حيث تكافح الدول وباء كورونا فيما تسعى الدول الغربية إلى تحقيق أغراض سياسية عبر فرضها موضحاً أن الولايات المتحدة تستغل هذه العقوبات لتحقيق أغراضها السياسية ضد سورية وإيران وفنزويلا ودول أخرى.

وثّمن هريدي صمود سورية جيشاً وشعباً وحكومة في مواجهة ما تعرضت له من إرهاب وتآمر لافتاً إلى أن الكثير من دول وشعوب العالم يؤيدون الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب وتصديها للمؤامرات والسياسات الأمريكية المعادية.