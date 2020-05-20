وزارة النفط توقف التعامل مع ست محطات وقود بريف دمشق للتلاعب في عملية البيع

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النفط أنها اوقفت التعامل مع ست محطات وقود في محافظة ريف دمشق تبين أنها تلاعبت في الارصدة وفي عملية البيع لمادتي المازوت والبنزين.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنها أجرت عمليات جرد ومطابقة أرصدة لمحطات الوقود في محافظة ريف دمشق مع بيانات البطاقة الالكترونية فتبين وجود فروقات خارج الحدود المسموح بها بين الأرصدة الفعلية والأرصدة وفق بيانات البطاقة الإلكترونية لافتة إلى وجود مخالفة تلاعب في الارصدة وفي عملية البيع لمادتي المازوت والبنزين من المحطات المخالفة وذلك وفقا لبيانات البطاقة الالكترونية.

وأوضحت الوزارة أن قرار إيقاف التعامل مع محطات الوقود شمل محطات عبد الكريم الحسين/حرستا/والجلاب/النبك/وعبدالكريم حمودة/معضمية/والنور زياز /معضمية الشام/وسامي البارودي/صحنايا/والصوالح/الحرجلة/مشيرة إلى أن الايقاف سيستمر حتى اشعار آخر.