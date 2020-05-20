طهران: ردنا سيكون قوياً وحاسماً على أي تعرض لناقلاتنا النفطية

طهران-سانا

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن رد بلاده سيكون قوياً وحاسماً على أي تعرض لناقلات النفط الإيرانية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن حاتمي قوله اليوم.. إن الأمريكيين وغيرهم يعلمون جيداً أننا لن نتردد لحظة في الرد على أي تعرض لمصالحنا الوطنية.

بدورها أكدت البحرية الإيرانية اليوم أن التهديدات الأجنبية ليس لها أي تأثير على تنفيذ قواتها لمهامها في الخليج.

وأوضح مصدر عسكري في البحرية أن الوحدات البحرية الإيرانية في الخليج وبحر عمان وكما في السابق ستقوم بتنفيذ مهامها بمنتهى الاحترافية مشدداً على أن ما تعلن عنه القوات الأجنبية الموجودة في المنطقة بطريقة غير مشروعة من إجراءات وقواعد لا تأثير لها على قيام هذه القوات بالمهام المنوطة بها بمنتهى الدقة.

وأصدرت البحرية الأمريكية أمس تحذيراً للبحارة في الخليج بالبقاء بعيداً عن سفنها الحربية مؤكدة أنها ستعتبر أي اقتراب من سفنها تهديداً لأمن قواتها.