بعد غياب شهرين.. رونالدو يعود إلى ناديه يوفنتوس الإيطالي

روما-سانا

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ناديه يوفنتوس الإيطالي بعد غياب دام قرابة الشهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيخضع رونالدو لفحوص طبية وبدنية قبل الانضمام إلى زملائه في التدريبات بحسب تقارير في الصحف المحلية.

وعاود لاعبو يوفنتوس تدريباتهم الفردية اعتباراً من الـ 5 من أيار علماً بأن اللاعبين كانوا قد أجروا فحوصاتهم في الرابع من الشهر الحالي.

وخاض رونالدو آخر مباراة له في صفوف يوفنتوس عندما تغلب على إنتر ميلان 2-صفر في 8 آذار قبل أن يتوقف الدوري في اليوم التالي.

وكان يوفنتوس الفائز باللقب في المواسم الثمانية الماضية يتقدم على لاتسيو بفارق نقطة واحدة في صدارة الدوري المحلي.

وتوقف الدوري الإيطالي توقف في التاسع من آذار الماضي وتأمل الأندية في العودة للنشاط منتصف الشهر المقبل لكنها لا تزال في انتظار موافقة الحكومة.