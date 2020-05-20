الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.. استئناف الدوري السوري سيشكل انطلاقة مثالية لعودة الدوريات العربية

كوالالمبور-سانا

استئناف الدوري السوري الممتاز لكرة القدم تصدر العديد من المواقع العالمية وآخرها موقع الاتحاد الآسيوي للعبة حيث قام الأخير بنشر تقرير عن استئناف البطولة بعد أن تم الإعلان عن جدول مبارياتها رسمياً.

وأوضح تقرير الاتحاد الآسيوي الذي نشره على موقعه الرسمي أن استئناف الدوري السوري الممتاز سيشكل انطلاقة مثالية لعودة الدوريات العربية إلى المنافسات مجدداً بعد أن توقف النشاط الرياضي في دول العالم كافة بسبب وباء كورونا حيث قرر الاتحاد العراقي للعبة استئناف الدوري المحلي مبدئياً يوم الثالث من تموز المقبل.

ونوه التقرير بالتدابير التي اتخذها الاتحاد السوري لإقامة الدوري من حيث الإجراءات الصحية المشددة على الكوادر واللاعبين في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد مستعرضاً مباريات المرحلة السابعة عشرة.

وتطرق التقرير إلى الشكل الجديد الذي ستقام عليه المباريات في الدوري حيث ستلعب دون جمهور وبطواقم فنية وإدارية تتكون من ثمانية أشخاص كحد أقصى لكل فريق مع زيادة عدد التبديلات المتاحة إلى خمسة ضمن ثلاث فترات توقف وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الشأن.

وتنطلق المرحلة السابعة عشرة في الـ 28 من أيار الحالي بمباراة واحدة في دمشق تجمع بين الفتوة والوثبة بينما تقام باقي المباريات في اليوم التالي حيث يلتقي تشرين مع الجيش في اللاذقية والوحدة مع الجزيرة في دمشق والكرامة مع الساحل في حمص والاتحاد مع الشرطة في حلب والنواعير مع حطين في حماة وجبلة مع الطليعة في جبلة.

يذكر أن فريق تشرين يتصدر الترتيب برصيد 39 نقطة يليه الوثبة بـ 33 نقطة ثم حطين والجيش بـ 30 نقطة والاتحاد والوحدة بـ 26 نقطة ثم الكرامة والشرطة بـ 22 نقطة والطليعة بـ 18 نقطة فالنواعير بـ 16 نقطة ثم الفتوة بـ 15 نقطة والساحل بـ 12 نقطة وجبلة بـ 9 نقاط وأخيراً الجزيرة بـ 5 نقاط.