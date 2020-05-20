اللاذقية أولاً ببطولة الجمهورية الافتراضية بالكيك بوكسينغ للناشئين والناشئات

اللاذقية-سانا

أحرز منتخب اللاذقية بالكيك بوكسينغ المركز الأول في الترتيب العام لبطولة الجمهورية الافتراضية على الانترنت لفئتي الناشئين والناشئات التي أقامها اتحاد اللعبة بمشاركة لاعبين مثلوا معظم المحافظات إضافة إلى فريق الجيش.

وجاء منتخب اللاذقية بالمركز الأول برصيد خمس ميداليات أحرزها بفئة الناشئين كل من اللاعبين إبراهيم كحيلة الذي حقق ذهبية وزن تحت 63 كغ فيما نال غدير موسى ذهبية وزن فوق 63 كغ وعز الدين مرهج فضية وزن 52 كغ وفي فئة الناشئات نالت زينب ملحم فضية وزن تحت 50 كغ وغزل غانم برونزية وزن فوق 50 كغ.

رئيس اللجنة الفنية للعبة في اللاذقية باسم حطاب قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي “إن البطولة أقيمت عبر الانترنت بإشراف لجنة تحكيمية متخصصة بالاعتماد على الفيديو حيث قدم اللاعبون عروضهم عبر مقاطع مصورة تم إرسالها للجنة التحكيم” مبيناً أن إحراز منتخب اللاذقية المركز الأول يدل على التطور الملحوظ الذي تشهده اللعبة.