خلود فاروسي… نتائج محلية وخارجية مميزة في لعبة القوس والسهم

اللاذقية-سانا

تعد اللاعبة خلود فاروسي من اللاعبات المتميزات بلعبة القوس والسهم وحققت نتائج ملفتة خلال مسيرتها باللعبة سواء في البطولات المحلية أو الخارجية عبر تواجدها مع المنتخب الوطني.

وفي تصريح لنشرة سانا الرياضية قالت فاروسي “شاركت في العديد من البطولات المحلية وتمكنت من تصدر بطولات الجمهورية لسبعة أعوام متتالية وتحديدا من عام 2010 وحتى عام 2019 كما شاركت باسم نادي التضامن في بطولة الأندية العربية في العراق العام الماضي بمشاركة 16 نادياً وحصدت ثلاث ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) بعد أن تغلبت على لاعبات منتخبات متطورة باللعبة مثل العراق وتونس والمغرب وليبيا.

وأضافت فاروسي: إن الميداليات الثلاث التي أحرزتها في البطولة العربية الماضية حفزتها لإحراز المزيد من الألقاب في البطولات الخارجية القادمة مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها لم تنقطع عن التدريبات منذ توقف النشاط الرياضي حيث تتدرب بشكل فردي في المنزل على تمرينات الهدف منها الحفاظ على اللياقة البدنية.

من جهته أكد المدرب فادي أخرس أن لاعبته لديها إرادة قوية وقدرات بدنية عالية تمكنها من المنافسة بقوة في البطولات وتحقيق المزيد من الألقاب حيث تمكنت في البطولة الأخيرة بالعراق من رمي اول مجموعة 36 سهماً من مسافة 70 متراً وحصدت الميدالية الذهبية بمجموع قدره 303 نقاط من أصل 360 نقطة مبيناً أن اللاعبة فاروسي مميزة ودقيقة في التسديد وسيكون لها شأن مهم على الصعيد العالمي.