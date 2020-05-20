20 أيار 1902- استقلال كوبا عن الولايات المتحدة وإعلان الجمهورية فيها

دمشق-سانا
1293- ملك مملكة قشتالة سانشو الرابع ينشئ مدرسة الدراسات العامة في القلعة والتي أصبحت الآن أرقى جامعة إسبانية.
1498- البحار البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى كوجيكوده في الهند.
1910- تدخل عسكري أمريكي في نيكاراغوا إثر خلاف حول شق قناة نيكاراغوا.
1934- توقيع معاهدة الطائف معلنة نهاية الحرب بين اليمن والسعودية.
1963- انتخاب أحمد سوكارنو رئيسا لإندونيسيا مدى الحياة.
1990- التلسكوب الفضائي هابل يرسل أولى صوره إلى الأرض.
1996- توقيع اتفاق النفط مقابل الغذاء بين العراق والأمم المتحدة.
2002- استقلال تيمور الشرقية عن إندونيسيا.
من مواليد هذا اليوم
1822- فريدريك باسي.. اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.
1860- إدوارد بوخنر.. عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1935.
1907- خوسيه موخيكا.. رئيس وزراء الأوروغواي.
من وفيات هذا اليوم
973- أبو العلاء المعري.. فيلسوف وشاعر سوري معروف.
1940- فرنر فون هايدنستام.. كاتب سويدي حاصل على جائزة نوبل للأدب عام 1916.
1947- فيليب أنتون لينارد.. عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1905.
أعياد ومناسبات
اليوم الوطني في الكاميرون.
يوم علم القياس العالمي.