20 أيار 1902- استقلال كوبا عن الولايات المتحدة وإعلان الجمهورية فيها

دمشق-سانا

1293- ملك مملكة قشتالة سانشو الرابع ينشئ مدرسة الدراسات العامة في القلعة والتي أصبحت الآن أرقى جامعة إسبانية.

1498- البحار البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى كوجيكوده في الهند.

1910- تدخل عسكري أمريكي في نيكاراغوا إثر خلاف حول شق قناة نيكاراغوا.

1934- توقيع معاهدة الطائف معلنة نهاية الحرب بين اليمن والسعودية.

1963- انتخاب أحمد سوكارنو رئيسا لإندونيسيا مدى الحياة.

1990- التلسكوب الفضائي هابل يرسل أولى صوره إلى الأرض.

1996- توقيع اتفاق النفط مقابل الغذاء بين العراق والأمم المتحدة.

2002- استقلال تيمور الشرقية عن إندونيسيا.

من مواليد هذا اليوم

1822- فريدريك باسي.. اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.

1860- إدوارد بوخنر.. عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1935.

1907- خوسيه موخيكا.. رئيس وزراء الأوروغواي.

من وفيات هذا اليوم

973- أبو العلاء المعري.. فيلسوف وشاعر سوري معروف.

1940- فرنر فون هايدنستام.. كاتب سويدي حاصل على جائزة نوبل للأدب عام 1916.

1947- فيليب أنتون لينارد.. عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1905.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في الكاميرون.

يوم علم القياس العالمي.