أكثر من 1500 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة 1539 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس فيها إلى 91845 بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز اليوم.

وحصيلة الوفيات اليومية هذه تناهز تقريباً ضعف تلك التي سجلت أمس والتي كانت الأدنى على الإطلاق منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء “كوفيد 19” والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون.

وأظهرت بيانات الجامعة أن نحو 290 ألف مصاب بالفيروس تماثلوا للشفاء.

أما من حيث نسبة توزع الوفيات على الولايات فقد تبوأت ولاية نيويورك المركز الأول إذ سجلت وحدها نحو ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس.

ووفقاً لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استناداً إلى تسعة نماذج وبائية يتوقع أن تسجل الولايات المتحدة 113 ألف وفاة بـ “كوفيد 19” بحلول الـ 13 من حزيران القادم.

وهذه الدراسة التي نشرت أمس بالتزامن مع إقرار ولايات عدة إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها تتوقع بالتالي وفاة نحو 22 ألف أمريكي إضافي بسبب فيروس كورونا المستجد في غضون 25 يوماً.