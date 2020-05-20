غاتيلوف: العقوبات ضد سورية تعيق جهود مكافحة كورونا

موسكو-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي ضد سورية تعرقل جهودها في مكافحة كوفيد 19 وتعيق إيصال المساعدات إلى المحتاجين.

وخلال منتدى “فالداي” الدولي للحوار عبر تقنية الفيديو تحت عنوان “التصدي لفيروس كوفيد 19 في ظروف النزاع المسلح.. التجربة السورية” دعا غاتيلوف الدبلوماسيين الغربيين إلى الامتناع عن تسييس هذا الملف وتقديم الدعم لسورية في هذه الجهود وعدم حصر هذه المساعدات بالمناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون.

ونوه الدبلوماسي الروسي بالجهود التي تبذلها سورية واستجابتها السريعة والمواقف الجدية التي اتخذتها للحؤول دون انتشار الوباء ومنها فتح المختبرات والمشافي وأماكن للحجر الصحي في كل المحافظات السورية لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بفعالية هذه الجهود في وقت تتصدى فيه لجرائم الإرهابيين على مدى السنوات الماضية التي عمدت الى تدمير المنشآت الصحية بشكل ممنهج.

وجدد غاتيلوف التأكيد على دعم روسيا للجهود التي يبذلها غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية منتقداً تصرفات بعض الدول الغربية الساعية إلى تقويض جهود التوصل لحل سلمي للأزمة فيها.

من جانبه أكد المدير الإقليمي لنشاط منظمة الصليب الأحمر الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فابريشيو كاربوني تأييد المنظمة الأممية للخطوات الهادفة إلى تعزيز موقف سورية في مكافحة وباء الفيروس التاجي وتحقيق الاستقرار الصحي فيها.

ولفت رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولية في سورية فيليب شيبري من جانبه إلى أن العقوبات الاقتصادية ضد سورية تؤثر سلباً في الوضع الصحي للشعب السوري داعياً إلى رفعها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمضي قدماً نحو الأمام في سورية.

وحذر من أن العديد من المنظمات والمؤسسات الإنتاجية لا تستطيع العمل بسبب العقوبات المفروضة على سورية.